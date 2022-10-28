В Кандалакше водитель Opel сбил подростка

Днем 26 октября в Кандалакше под колеса авто попал подросток. Авария произошла возле дома № 12 на улице Кировская Аллея.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Днем 26 октября в Кандалакше под колеса авто попал подросток. Авария произошла возле дома № 12 на улице Кировская Аллея.
- 61-летний водитель, управляя автомобилем Opel Mokka, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Молодой человек получил травмы, его доставили в медицинское учреждение, - сообщают в ОГИБДД по Кандалакше.
Напомним: МЧС опубликовало фотографии с места серьезного ДТП в Кольском районе. Пострадали три человека.
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