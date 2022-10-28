В Кандалакше водитель Opel сбил подростка

Днем 26 октября в Кандалакше под колеса авто попал подросток. Авария произошла возле дома № 12 на улице Кировская Аллея. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 26 октября в Кандалакше под колеса авто попал подросток. Авария произошла возле дома № 12 на улице Кировская Аллея.

- 61-летний водитель, управляя автомобилем Opel Mokka, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Молодой человек получил травмы, его доставили в медицинское учреждение, - сообщают в ОГИБДД по Кандалакше.

Напомним: МЧС опубликовало фотографии с места серьезного ДТП в Кольском районе. Пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru