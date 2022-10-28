До новой набережной у озера Среднего в Мурманске благоустроят пешеходную зону

На будущий год запланируют более обстоятельные дорожные работы на этом участке. Фото: vk.com/serdechkinid

Недавно в Мурманске появилось новое место отдыха - зеленая зона у озера Среднего, которую сделали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин оценил результат проделанной работы по благоустройству и отметил, что до новой набережной от улицы Старостина бывает непросто добраться мамам с колясками.

- На пешеходной тропе много крупных камней. Дал поручение уже в этом году силами «Управления дорожного хозяйства» выровнять грейдером эту дорожку и уложить асфальтовую крошку. Это позволит на зиму решить проблему, - сказал глава администрации.

Такая мера временная, на будущий год запланируют более обстоятельные дорожные работы на этом участке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru