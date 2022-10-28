На выходных в Мурманской области обещают снегопад и усиление ветра

Выходные в Мурманской области будут очень снежными. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выходные в Мурманской области будут очень снежными. Днем 29 октября начнется снегопад, который продлится до глубокой ночи.

- В Мурманске прогнозируется выпадение порядка 10 мм осадков, по области местами до 20 мм, в горах (Кировск) до 30 мм. Осадки будут идти преимущественно в виде мокрого снега, только на крайнем юге днем и в начале вечера в виде дождя, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Также на выходных ожидается усиление ветра. Ночью с субботы на воскресенье он будет достигать 20-22 м/с, а на побережье Баренцева моря и Кировска он будет достигать 30 м/с. При этом будет сравнительно тепло - днем воздух будет прогреваться до +2.

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