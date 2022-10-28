Появилось видео взрывов скал по дороге в Териберку

В соцсетях опубликовали видео взрывов скал. Фото: скрин видео vk.com/my_teriberka

Дорога в Териберку остается закрыта с 27 октября. Там взрывают скальные породы в рамках реконструкции участка.

В соцсетях опубликовали видео взрывов скал. Как сообщили дорожники, работы планируется завершить до 16.00 28 октября. Затем трассу должны открыть.

Напомним: дорогу Мишуково - Снежногорск перекроют на 11 дней. Будут проводиться взрывные работы.

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