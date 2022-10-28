В Мурманской области дети войны будут получать юридические услуги бесплатно

С инициативой внести соответствующие изменения в законодательство выступили депутаты от КПРФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области дети Великой Отечественной войны будут получать юридические услуги бесплатно. Мурманская областная Дума приняла изменения в региональный закон "О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области", которые вступят в силу 1 января 2023 года.

- К категории детей войны относятся пожилые люди от 77 лет и старше. В силу их преклонного возраста, пенсионные, жилищные и иные вопросы, требующие специфических юридических познаний, не могут быть ими решены самостоятельно. Считаю, что это очень нужный законопроект, поскольку нередко пенсионеры нашего региона становятся жертвами мошенников, - отметил первый зампредседателя Мурманской облдумы Владимир Мищенко.

С инициативой внести соответствующие изменения в законодательство выступили депутаты от КПРФ. Их единогласно поддержали все фракции и губернатор региона.

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