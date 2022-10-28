В Мурманской области насчитали 22 тысячи самозанятых

По данным на 1 октября, в Мурманской области зарегистрированы 22 тысячи самозанятых северян, которые платят налог на профессиональный доход. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По данным на 1 октября, в Мурманской области зарегистрированы 22 тысячи самозанятых северян, которые платят налог на профессиональный доход. Об этом сообщили в региональном УФНС.

- В налоговых органах Мурманской области состоят на учете 16,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них 9,5 тысячи зарегистрированы в Мурманске, - рассказала информагентству Nord News пресс-секретарь УФНС России по Мурманской области Оксана Кузьмина.

Напомним: в Мурманской области зарегистрировали 174 брака по заявлениям мобилизованных северян.

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