В Лумболку выпустили две тысячи мальков сига

Мальков выпустили в озеро. Фото: Ольга Горчакова

27 октября в озеро Лумболка, что находится в Мончегорске, выпустили 2 тысячи мальков сига. Это часть регионального проекта "Тропа лосося".

- Мы выпустили мальков сига в холодные воды озера, но не переживайте, с ними все будет в порядке, и года через три эти малыши будут полноценной рыбой. Мы радовались, как дети, когда видели, как мальки уплывают на глубину, - отметила волонтер Ольга Горчакова.

Напомним: в Апатитах задержали двух браконьеров с 23 килограммами рыбы. Северяне рыбачили на Имандре.

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