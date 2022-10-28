15-й юбилейный сезон «Снежной Деревни» состоится

В Кировске все же состоится 15-й юбилейный сезон "Снежной Деревни". Фото: Олег ФИЛОНОК

В Кировске все же состоится 15-й юбилейный сезон "Снежной Деревни". Об этом сообщил руководитель проекта Владимир Комягин на личной странице в соцсетях.

- Выражаю всем огромную благодарность за оказанные поддержку и доверие. Мы выиграли этот аукцион, а те, кто хотел нам помешать, все-таки остались в тени. Но это, к сожалению, всего лишь маленькая победа. Главная борьба за существование проекта "Снежная Деревня" еще впереди, - отметил он.

Напомним: "Снежную деревню" в Кировске выставили на продажу. 15 лет у туристического объекта был один владелец.

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