Житель Мурманска пытался сбыть 58 килограммов амфетамина и кокаина

В скрытых полостях салона автомобиля оперативники обнаружили 59 пакетов из полимерной пленки с порошкообразным веществом. Фото: УМВД по Мурманской области

В Заполярье вынесли приговор 40-летнему жителю Мурманска, который решил заняться наркобизнесом. Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Выяснило, что мурманчанин вступил в преступный сговор в Интернете. Неизвестный сообщил ему, где находится тайник с наркотическими средствами. Мужчина, находясь в другом регионе, забрал наркотики и повез их на своем авто в Мурманскую область для дальнейшей продажи. Вскоре предприимчивого северянина задержали.

- В скрытых полостях салона автомобиля оперативники обнаружили 59 пакетов из полимерной пленки с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза показала, что мужчина перевозил амфетамин и кокаин. Всего из незаконного оборота изъяли свыше 58 килограммов наркотических и психотропных веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. Мурманчанину назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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