Амбулатория Кильдинстроя вошла в перечень лучших практик капремонта медучреждений

В обновленной амбулатории принимает врач общей практики, участковый педиатр, стоматолог. Фото: vk.com/murman_sever

Амбулатория Кильдинстроя вошла в перечень лучших практик капремонтов медучреждений, выполненных в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот список медучреждение включил Минздрав РФ.

- В обновленной амбулатории принимают врач общей практики, участковый педиатр, стоматолог. Работают кабинеты: физиотерапии, функциональной диагностики, предрейсовых осмотров, изолятор, процедурный и прививочный. Открыт дневной стационар, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Здание отремонтировали в сентябре 2022 года. Площадь работ — 1035,7 квадратных метра. Поставлено новое оборудование и мебель.

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