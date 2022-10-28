«Ростелеком» открыл первый центр обработки данных в арктической зоне России

Клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Фото: ПАО Ростелеком

26 октября 2022 года «Ростелеком» в Мурманске ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр — первый подобный инфраструктурный объект компании, построенный в арктической зоне России.

Якорным заказчиком ЦОД выступило правительство Мурманской области. Соответствующее соглашение было подписано год назад губернатором региона Андреем Чибисом и вице-президентом — директором МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость размещения информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, мы гарантируем их как безусловный лидер рынка услуг дата-центров в России», — отметил на открытии Александр Логинов.

Клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в стойках и размещать в них собственное оборудование, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, «облачными» услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которые стекаются данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Якорным заказчиком ЦОД выступило правительство Мурманской области. Фото: ПАО Ростелеком

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

«Появившаяся инфраструктура создает прочный базис для высоких темпов цифрового развития Мурманской области. Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур».

Арктический центр обработки данных «Ростелекома» оснащен современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.

Емкость регионального дата-центра составляет 19 стоек. В случае увеличения потребностей проектом предусмотрено быстрое расширение мощностей ЦОД.

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