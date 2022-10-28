В Мурманске пропал 16-летний подросток в темной кепке

Юношу ищут несколько дней. Фото:vk.com/severspas51

В Мурманске ищут 16-летнего Константина Данченко, который пропал 25 октября. В тот день подросток ушел из дома (Хлобыстова, 11), его местонахождение не известно.

Был одет в темную кепку, длинную синюю куртку, темный джемпер, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, короткие русые волосы.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо в ПСО "СеверСпас": 8 953 757 57 48 (круглосуточно).

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