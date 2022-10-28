В Мурманске мужчина из Тверской области устроил драку с охранником диско-бара

Дебошира задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ночью в Мурманске росгвардейцы выезжали по сигналу «Тревога» в диско-бар, который находится на улице Марата. Там один из посетителей устроил драку.
- Произошел конфликт между посетителем и охранником дискоклуба. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что зачинщиком драки стал 37-летний мужчина, который своими действиями нарушал общественный порядок. Тот не оставлял попыток продолжить конфликт с работниками бара, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
Дебошира задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении уроженца Тверской области проводится проверка.
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