В Мурманске мужчина из Тверской области устроил драку с охранником диско-бара

Дебошира задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Мурманске росгвардейцы выезжали по сигналу «Тревога» в диско-бар, который находится на улице Марата. Там один из посетителей устроил драку.

- Произошел конфликт между посетителем и охранником дискоклуба. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что зачинщиком драки стал 37-летний мужчина, который своими действиями нарушал общественный порядок. Тот не оставлял попыток продолжить конфликт с работниками бара, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Дебошира задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении уроженца Тверской области проводится проверка.

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