В Мурманской области медведи готовятся к спячке

В Мурманской области уже выпал снег, на водоемах начался шугоход. Но медведи еще не ушли в спячку, а только готовятся к ней. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области уже выпал снег, на водоемах начался шугоход. Но медведи еще не ушли в спячку, а только готовятся к ней.

- В зависимости от погодных условий медведи впадают в спячку в ноябре-декабре. До того они строят берлогу (или занимают логово, оставшееся от собратьев). На строительство зимнего жилища уходит от трех до семи дней. Выкопав или найдя берлогу, медведи выстилают ее подстилкой из листьев и веток: она помогает согреться в холодную зиму. Зимняя спячка медведей напрямую связана с погодой и окружающей температурой. Поэтому назвать точный месяц, когда медведи впадают в спячку сложно. Обычно это происходит с образованием постоянного снежного покрова и когда температура стабильно держится ниже нуля, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: за лето ликвидировали трех медведей, которые выходили к людям.

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