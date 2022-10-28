В соцучреждение Кандалакши поставляли некачественные сметану, сгущенку и колбасу

В соцучреждении Кандалакши нашли некачественные продукты от производителей из других регионов страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцучреждении Кандалакши нашли некачественные продукты от производителей из других регионов страны. Так, летом специалисты Североморского управления Россельхознадзора взяли пробы сливочного масла, молока, сметаны и сгущенки, а также вареной колбасы.

- В сливочном масле и сгущенном молоке были выявлены растительные жиры. Кроме того, установлено несоответствие массовой доли жира и несоответствие ГОСТу по соотношению границ массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире. В молоке было выявлено несоответствие по показателю «Массовая доля белка», в сметане - несоответствие жирно-кислотного состава. В колбасе выявлено несоответствие заявленному составу сырья (обнаружена ДНК курицы), - сообщили в ведомстве.

Информация о нарушениях направлена в адрес получателя и поставщиков товара, чтобы а потенциально небезопасную продукцию убрали из оборота. Изготовителям направили предостережения.

Напомним: в больнице Апатитов при проверке вареной колбасы, которую закупали для питания пациентов, нашли нарушения.

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