В Мурманске на Ленинградском шоссе произошла массовая авария

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 27 октября в Мурманске на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП, собравшее шесть машин - грузовики и легковушки.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, на участке дороги произошли две аварии. Одна - с четырьмя автомобилями, другая с двумя.

- В обоих ДТП никто не пострадал, - уточнила инспектор.

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