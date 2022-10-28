В Мурманске ищут помещение для нового приюта для бездомных животных

Те, кто готов откликнуться, могут обратиться по телефону 8908-606-44-87. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приют для бездомных животных «Созвездие друзей» ищет новое помещение для содержания кошек и собак в Мурманске. В администрации города просят откликнуться тех, кто готов предоставить подходящее место.

- Приюты для животных размещаются в отдельно стоящих зданиях, располагаются с соблюдением расстояния от жилой застройки не менее 150 метров. Территория приюта для животных должна быть ограждена. Приют должен иметь помещения для длительного содержания животных, площадкой для выгула собак и т. д, - отметили в мэрии.

Также приют для животных должен быть оборудован системами водоснабжения, канализации, электро-, теплоснабжения, наружного освещения и вентиляции.

Те, кто готов откликнуться, могут обратиться по телефону 8908-606-44-87.

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