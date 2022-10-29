В Мурманской области за год очистили 137 километров береговой линии

В Мурманской области почти на 92% выполнен план по нацпроекту "Экология" за 2022 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области почти на 92% выполнен план по нацпроекту "Экология" за 2022 год. Работу по нему ведется по разным направлениям от восстановления лесов до обращения с ТКО.

- Площадь лесовосстановления составила 775,6 га. Началась рекультивация свалки в Заозерске. Очищена береговая линия общей протяженностью 137,13 километра, в этом участвовали 4473 человека, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним: в Мурманской области за прошедшие месяцы 2022 года ввели 169 646 квадратных метров жилья, из которых 29 410 метров (263 дома) - это индивидуальное жилье.

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