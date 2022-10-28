В Кандалакше сгорели два деревянных дома

Минувшим вечером и ночью в Кандалакше случились два похожих пожара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшим вечером и ночью в Кандалакше случились два похожих пожара.

Сначала в 22.23 поступило сообщение, что горит двухэтажный деревянных нежилой дом на на улице Шевчука, 8. А в 00.48 загорелась деревянная нежилая двухэтажка на улице Чкалова, 27.

- В 23.19 огнеборцы полностью ликвидировали первый пожар, в одном из помещений здания обгорели внутренние конструкции на площади 30 кв.м. В 01.26 ликвидировали второй пожар. Обгорела наружная стена дома на площади 4 кв.м., а в одном из помещений на первом этаже здания обгорели строительные отходы и конструкции на общей площади 30 кв.м, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

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