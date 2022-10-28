17-летний мурманчанин потратил 6 тысяч рублей с чужой карты

Подросток нашел чужую карту на улице. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске будут судить 17-летнего подростка, который нашел на проспекте Героев-североморцев чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой. Ее он решил не возвращать, а сразу пошел с ней по магазинам.

Пользуясь тем, что по карте без пин-кода можно делать покупки, юноша в трех магазинах купить продукты на 6 тысяч рублей.

- Причастность несовершеннолетнего к совершению преступления установлена следователями проведением значительного объема следственных и процессуальных действий. Личность обвиняемого исследована в полном объеме, проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что подросток осознавал характер своих действий и руководил ими, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о краже. Свою вину мурманчанин признал.

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