В Мурманской области определен список спортивных организаций для получения налогового вычета

Северяне могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманской области могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Перечень организаций на 2022 год уже утвержден - в нем 26 компаний из 8 муниципалитетов.

- Список формируется ежегодно. Региональное ведомство направило в Минспорт России перечень из 39 таких спортивных организаций на 2023 год. Он будет утвержден до 1 декабря этого года, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

С перечнем на этот год можно ознакомиться по ссылке. Для получения налогового вычета нужно обращаться в налоговую службу.

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