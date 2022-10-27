В Мурманской области ожидается похолодание до -15

В Мурманской области похолодает. 28 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на северо-западе Баренцева моря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области похолодает. 28 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на северо-западе Баренцева моря.

- Ожидается облачная с прояснениями погода с понижением температуры воздуха ночью в отдельных районах до -15 градусов. Местами небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем от -2 до +3. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Кировске открыли лыжный сезон. Северяне вовсю катаются. А в Териберке и Ура-Губе снова ограничили выход маломерных судов в море.

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