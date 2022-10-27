В Мурманской области в 2022 году ввели 170 тысяч квадратных метров жилья

В Мурманской области за прошедшие месяцы 2022 года ввели 169 646 квадратных метров жилья, из которых 29 410 метров (263 дома) - это индивидуальное жилье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за прошедшие месяцы 2022 года ввели 169 646 квадратных метров жилья, из которых 29 410 метров (263 дома) - это индивидуальное жилье.

- В течение трех лет мы перевыполняем план по расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году расселены 6,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 312 жителям в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Молочном, Умбе, Ковдоре представлена возможность переехать в новые квартиры, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним: в Мурманской области в рамках выполнения нацпроекта "Демография" выполнили 334 полных протокола ЭКО.

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