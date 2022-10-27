На поиск пропавшего летом жителя Титана вышли 15 добровольцев и специально обученная собака

Из-за погоды поиски пока прекращены. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

На минувших выходных в окрестностях населенного пункта Титан прошли поиски 64-летнего Евгения Скалина. Еще в июле он ушел в лес и не вернулся.

К поискам подключились 15 добровольцев, также овчарка по кличке Аллигатор из кинологического расчета по поиску погибших.

- Проверены заброшенные здания, колодцы, постройки бесхозного формата, болота. Добровольцы прошли 54,2 километра. Из-за усиления ветра (в порывах до 25 м/с) квадрокоптер поднят не был, - сообщил поисково-спасательный отряд "СеверСпас".

Из-за погоды поиски пока прекращены.

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