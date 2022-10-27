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Общество27 октября 2022 13:57

В Териберке и Ура-Губе ограничили выход маломерных судов в море

Синоптики прогнозируют опасную погоду
Ника СВЕТЛОВА
В отдельных населенных пунктах Кольского района ввели режим повышенной готовности из-за опасной погоды.

В отдельных населенных пунктах Кольского района ввели режим повышенной готовности из-за опасной погоды.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отдельных населенных пунктах Кольского района ввели режим повышенной готовности из-за опасной погоды.

- В акваторию Баренцева моря ограничен выход маломерных судов с 00.00 28 октября до 24.00 30 октября на территории Териберки и Ура-Губы, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

По ночам в Заполярье синоптики обещают до -15. Напомним: на водоемах Мурманской области наблюдается шугоход.

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