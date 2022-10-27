В Териберке и Ура-Губе ограничили выход маломерных судов в море

В отдельных населенных пунктах Кольского района ввели режим повышенной готовности из-за опасной погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отдельных населенных пунктах Кольского района ввели режим повышенной готовности из-за опасной погоды.

- В акваторию Баренцева моря ограничен выход маломерных судов с 00.00 28 октября до 24.00 30 октября на территории Териберки и Ура-Губы, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

По ночам в Заполярье синоптики обещают до -15. Напомним: на водоемах Мурманской области наблюдается шугоход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru