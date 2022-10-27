В 2022 году в Мурманской области провели 334 протокола ЭКО

На нацпроект в Мурманской области выделено 3,2 миллиарда рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в рамках выполнения нацпроекта "Демография" выполнили 334 полных протокола ЭКО. Такие данные за первые девять месяцев 2022 года привела первый вице-губернатор Оксана Демченко.
- Эффективность процедуры растет, - отметила Оксана Демченко.
На нацпроект в Мурманской области выделено 3,2 миллиарда рублей.
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