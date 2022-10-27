В 2022 году в Мурманской области провели 334 протокола ЭКО

На нацпроект в Мурманской области выделено 3,2 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в рамках выполнения нацпроекта "Демография" выполнили 334 полных протокола ЭКО. Такие данные за первые девять месяцев 2022 года привела первый вице-губернатор Оксана Демченко.

- Эффективность процедуры растет, - отметила Оксана Демченко.

На нацпроект в Мурманской области выделено 3,2 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru