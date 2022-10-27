В Мурманской области выбрали лучшие детские сады

В Заполярье подвели итоги конкурса «Лучший детский сад года Мурманской области – 2022», в котором приняли участие все муниципалитеты Кольского края. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье подвели итоги конкурса «Лучший детский сад года Мурманской области – 2022», в котором приняли участие все муниципалитеты Кольского края.

В трех номинациях было представлено более 30 конкурсных работ, четыре призовых места из девяти – у учреждений Мурманска. Об этом сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Так, в номинации «Родные просторы Кольского Севера» первое место у мурманского детсада № 122, третье место - у детсада № 50.

В номинации «Развиваем личностный потенциал: народные промыслы России как источник детского творчества» победил мурманский детсад № 32.

Также две мурманчанки стали первыми в своих номинациях на региональном этапе конкурса «Воспитатели России». Воспитатель детского сада № 97 Вита Захаренко победила в номинации «Инклюзивное образование», а Наталья Анкудинова, воспитатель детского сада №128, - в номинации «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией».

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