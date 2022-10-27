В Мурманской области зарегистрировали 174 брака по заявлениям мобилизованных северян

Рост свадеб наблюдается в регионе с сентября. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС. Так, за 9 месяцев 2022 года количество пар, сыгравших свадьбу, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось до 3 671, или на 1,7%.

Рост свадеб наблюдается в регионе с сентября.

- По состоянию на 25 октября, специалисты отделов ЗАГС по заявлениям мобилизованных северян в ускоренном порядке зарегистрировали 174 брака, - сообщили в минюсте Мурманской области.

Тем временем количество разводов увеличилось на 5,4%, с 2 669 до 2 813 пары. Количество родившихся детей, по сравнению с 2021 годом, сократилось на 4,5 % и составило 4 344.

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