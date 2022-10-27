Житель Мурманска с ножом угрожал матери убийством из-за плохих навыков в электрике

Жителю Заполярье грозит до двух лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

62-летней жительнице Мурманска пришлось обратиться в полицию после перепалки с сыном. Тот угрожал женщине убийством, так как она не одобрила его рвение починить проводку.

Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили мужчину с ножом в руках, его обезоружили. Безработный 33-летний мурманчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозы убийством, был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

- Выяснилось, что северянин живет в коммунальной квартире вместе с матерью. Накануне, будучи пьяным, мужчина решил в общем коридоре починить проводку. При этом специального образования или опыта у него не было, поэтому мать стала отговаривать его от необдуманной затеи. Это привело мурманчанина в ярость. Он схватил кухонный нож и стал размахивать им, выкрикивая угрозы убийством. Чтобы успокоить его, женщина согласилась на требования не препятствовать и, улучив момент, забежала в комнату, закрылась и позвонила в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Жителю Заполярье грозит до двух лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

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