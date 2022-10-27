В Мурманске пройдет двухдневный форум народных мастеров

В рамках мероприятия в главном здании музея пройдет ярмарка произведений народного искусства, демонстрационные и обучающие мастер-классы, выставки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 и 5 ноября в Мурманске в деловом центре «Арктика» будет проходить форум народных мастеров Мурманской области «Сохранение и популяризация культурного наследия: художественные ремесла региона». Такое мероприятие проводится в регионе впервые.

- Главная задача - объединение специалистов в сфере культуры и туризма, представителей государственных учреждений и органов власти, научного сообщества и практиков, сохраняющих и приумножающих традиции народных художественных ремесел, - сообщают организаторы.

В рамках форума состоится пленарное заседание «Потенциал развития художественных ремесел в Арктическом регионе». Вопросы пленарного заседания затронут проблемы сохранения и изучения художественных ремесел и их развитие как фактор туристической привлекательности региона, решают меры поддержки современного мира ремесленничества.

Мурманский областной художественный музей пригласил на форум специалистов в сфере культуры и туризма, представителей государственных учреждений и органов власти, научного сообщества и, конечно, мастеров из разных регионов страны. Они поделятся своим опытом в рамках мероприятий по повышению компетенций мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников Мурманской области.

В рамках мероприятия в главном здании музея пройдет ярмарка произведений народного искусства, демонстрационные и обучающие мастер-классы, выставки.

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