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Общество27 октября 2022 11:10

Мурманск пока не будет выходить из «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера»

Депутаты горсовета сняли вопрос с обсуждения
Ника СВЕТЛОВА
Как объяснил глава Мурманска Игорь Морарь, вопрос направлен на доработку.

Как объяснил глава Мурманска Игорь Морарь, вопрос направлен на доработку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 октября состоялось заседание Совета депутатов Мурманска. При этом парламентарии не стали выносить на повестку дня вопрос о выходе Мурманска из состава ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», хотя изначально он значился в списке тем для обсуждения.

Как объяснил глава Мурманска Игорь Морарь, вопрос направлен на доработку.

Напомним: в Мурманской области работали делегации из 11 регионов страны – членов Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

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