В Кандалакше на улице Локомотивной полностью сгорел автобус

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 27 октября в Кандалакше вспыхнул неэксплуатируемый автобус. Транспорт загорелся на улице Локомотивной, вблизи дома №42.

- Автобус, у которого изначально отсутствовали колеса, фары и остекление, обгорел полностью. Пожар ликвидирован в 10.54, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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