В баре Мурманска агрессивный мужчина кидался бутылками в посетителей

Утром росгвардейцам поступил тревожный сигнал из бара на улице Баумана в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром росгвардейцам поступил тревожный сигнал из бара на улице Баумана в Мурманске. На место происшествия отправилась ближайшая группа задержания.

- Бармен сообщил сотрудникам Росгвардии о том, что к ним в заведение пришел мужчина и начал вести себя вызывающе. Тот выражался матом, а также проявлял агрессию по отношению к посетителям, кидая в их сторону бутылки из-под спиртного. На просьбы прекратить свои действия он не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Дебошира задержали и доставили его в отдел полиции для разбирательства. В отношении 40-летнего жителя Туломы проводится проверка.

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