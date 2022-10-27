МЧС опубликовало фотографии с места серьезного ДТП в Кольском районе

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

ГУ МЧС по Мурманской области опубликовало фотографии с места ДТП в Кольском районе. Напомним: на 1441 километре трассы Р-21 "Кола" лоб в лоб столкнулись Mazda и Subaru, пострадали три человека, которых увезли в медучреждения.

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Subaru перевернулась и вылетела в кювет. Вторая иномарка также оказалась в кювете.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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