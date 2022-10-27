В Мурманске завершается капремонт Центра опережающей профподготовки

Также планируется капитально отремонтировать спортивный зал и третий этаж. Фото: gov-murman.ru/

На территории Мурманского строительного колледжа завершается капремонт здания общественно-бытового корпуса, который теперь превратился в Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области.

Ход работ на объекте проверила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

- За 4,5 месяца подрядчик совершил практически невозможное, сделав из старого обветшавшего здания современный центр со светлыми, просторными и технологически оснащенными площадями. Сейчас завершается монтаж вентилируемого фасада, который будет не менее современным, – отметила Ирина Вабищевич.

С конца апреля подрядчик демонтировал на первом и втором этажах старую отделку, пробил новые проемы, заменил внутренние инженерные сети, восстановил железобетонные ригели и выполнил новую современную чистовую отделку, на втором этаже установил панорамный витраж. Сейчас все силы брошены на фасад – его уже теплили и практически облицевали. Осталось несколько штрихов и монтаж архитектурно-художественной подсветки.

Также планируется капитально отремонтировать спортивный зал и третий этаж.

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