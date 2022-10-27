В Мурманске завершается капремонт Центра опережающей профподготовки

Также планируется капитально отремонтировать спортивный зал и третий этаж. Фото: gov-murman.ru/
На территории Мурманского строительного колледжа завершается капремонт здания общественно-бытового корпуса, который теперь превратился в Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области.
Ход работ на объекте проверила министр строительства региона Ирина Вабищевич.
- За 4,5 месяца подрядчик совершил практически невозможное, сделав из старого обветшавшего здания современный центр со светлыми, просторными и технологически оснащенными площадями. Сейчас завершается монтаж вентилируемого фасада, который будет не менее современным, – отметила Ирина Вабищевич.
С конца апреля подрядчик демонтировал на первом и втором этажах старую отделку, пробил новые проемы, заменил внутренние инженерные сети, восстановил железобетонные ригели и выполнил новую современную чистовую отделку, на втором этаже установил панорамный витраж. Сейчас все силы брошены на фасад – его уже теплили и практически облицевали. Осталось несколько штрихов и монтаж архитектурно-художественной подсветки.
Также планируется капитально отремонтировать спортивный зал и третий этаж.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru