Андрей Чибис и Ирек Файзуллин обсуждают восстановление жилищного строительства в Мурманской области

27 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве. Фото: Правительство Мурманской области

27 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве.

- На повестке совещания с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным, как всегда, много вопросов. Блок работы огромный, касающийся самых разных отраслей.

А еще вместе шаг за шагом запускаем процессы по восстановлению жилищного строительства в Мурманской области. Это непросто, но мы справимся, - написал глава Заполярья в своем Telegram-канале.

Напомним: 26 октября состоялся пробный пуск самого большого за Полярным кругом ветропарка "Кольской ВЭС".

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