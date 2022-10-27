В Мурманске сгорел аварийный дом на улице Фрунзе

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ночью 27 октября в Мурманске произошел пожар в нежилом двухэтажном доме на улице Фрунзе, 12. Здание тушили несколько часов.

- Огонь уничтожил кровлю здания, перекрытия и перегородки на общей площади 170 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 06.35, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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