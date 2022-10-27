Дорогу Мишуково - Снежногорск перекроют на 11 дней

Проезд по автодороге Мишуково - Снежногорск будет ограничен с 1 по 11 ноября.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Проезд по автодороге Мишуково - Снежногорск будет ограничен с 1 по 11 ноября. Это коснется участка со 2 по 5 километры.
Как сообщает Мурманскавтодор, из-за взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск", будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.
Напомним: дорожники рассказали, как долго будет перекрыта дорога на Териберку из-за взрывов.
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