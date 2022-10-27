В Кандалакше под конец октября запустили фонтан

Пробный запуск фонтана был 25 октября. Фото: администрация Кандалакшского района

В Кандалакшском районе под конец осени решили запустить фонтан, который переливается разными цветами. Как сообщил глава администрации муниципалитета Ярослав Шалагин, 25 октября был пробный запуск.

- Наш фонтан заиграл яркими красками. По-моему, получилось отлично, - отметил он.

Напомним: Мурманские фонтаны ушли зимовать. Некоторые из них уже законсервировали.

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