В Кандалакше под конец октября запустили фонтан

Пробный запуск фонтана был 25 октября. Фото: администрация Кандалакшского района
В Кандалакшском районе под конец осени решили запустить фонтан, который переливается разными цветами. Как сообщил глава администрации муниципалитета Ярослав Шалагин, 25 октября был пробный запуск.
- Наш фонтан заиграл яркими красками. По-моему, получилось отлично, - отметил он.
Напомним: Мурманские фонтаны ушли зимовать. Некоторые из них уже законсервировали.
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