В Мурманской области провели тестовый пуск самого большого за Полярным кругом ветропарка

26 октября на объекте провели пробный пуск. Фото: правительство Мурманской области

В сентябре 2019 года в Мурманской области заложили самый крупный за Полярным кругом ветропарк «Кольская ВЭС». Он имеет статус стратегического инвестпроекта региона.

Спустя три года стройка завершена на 100%: на площади 257 га разместили 57 ветроэнергетических установок. 26 октября на объекте провели пробный пуск.

- Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдет в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведен, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона. Кроме несомненной пользы в части экологии, ветропарк принесет в казну Мурманской области 20 миллиардов рублей налоговых поступлений», - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Заработает «Кольская ВЭС» в январе 2023 года.

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