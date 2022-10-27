На водоемах Мурманской области наблюдается шугоход

В Мурманской области реки и озера начали готовится к зимней "спячке": в ближайшее время они будут скованны льдом. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области реки и озера начали готовится к зимней "спячке": в ближайшее время они будут скованны льдом.

Как сообщили в областной гидрометцентре, на водоемах Заполярья начались ледовые явления - забереги (полосы льда у берега) и шугоход (появление на поверхности внутриводного льда).

- На реке Тумча наблюдается неполный ледостав. Температура воды в реках от 0 до 2 градусов, на горных реках в среднем 1,4 градуса, на озерах и водохранилищах – 1,0-5,5°, - сообщили в гидрометцентре.

Напомним: 130 машин будут убирать Мурманск от снега зимой.

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