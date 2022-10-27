В честь 85-летия Мурманской области собираются учредить памятную медаль

Обсуждение проекта будет идти до 4 ноября.

На портале "Открытый электронный регион" началось обсуждение проекта по учреждению медали "85 лет Мурманской области".

Памятная награда из латуни станет формой поощрения россиян, иностранных граждан, лиц без гражданства, внесших весомый вклад в становление и развитие заполярного региона. Например, за особые достижения в сфере экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, обороны и др.

Медаль не будет региональной наградой, социальных льгот и других преимуществ она не предоставляет.

Обсуждение продлится до 4 ноября.

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