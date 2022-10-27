Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 7:31

В Дровяном начались работы по подключению к централизованной системе водоснабжения Мурманска

Качество воды на западном берегу Кольского залива улучшится в 2023 году
Ника СВЕТЛОВА
Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана.

Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана. Паводок примешивает грязь к водозабору, поэтому северяне на западном берегу вынуждены переходить на бутилированную воду.

Однако подключение к централизованной системе водоснабжения Мурманска может решить эту проблему.

- Сейчас выполняются мероприятия по завозу песка на строительную площадку, расположенную в жилом районе Дровяное. 25 октября начались работы по устройству песчаного основания под укладку труб, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Работы завершатся в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru