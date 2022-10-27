В Дровяном начались работы по подключению к централизованной системе водоснабжения Мурманска

Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана. Паводок примешивает грязь к водозабору, поэтому северяне на западном берегу вынуждены переходить на бутилированную воду.

Однако подключение к централизованной системе водоснабжения Мурманска может решить эту проблему.

- Сейчас выполняются мероприятия по завозу песка на строительную площадку, расположенную в жилом районе Дровяное. 25 октября начались работы по устройству песчаного основания под укладку труб, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Работы завершатся в 2023 году.

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