В Дровяном начались работы по подключению к централизованной системе водоснабжения Мурманска

Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Каждую весну жители Дровяного и Абрам-Мыса терпят неудобства из-за грязной воды из-под крана. Паводок примешивает грязь к водозабору, поэтому северяне на западном берегу вынуждены переходить на бутилированную воду.
Однако подключение к централизованной системе водоснабжения Мурманска может решить эту проблему.
- Сейчас выполняются мероприятия по завозу песка на строительную площадку, расположенную в жилом районе Дровяное. 25 октября начались работы по устройству песчаного основания под укладку труб, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Работы завершатся в 2023 году.
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