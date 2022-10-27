Житель Мончегорска проведет 9 лет в колонии за убийство друга

Свою вину мончегорец отрицать не стал. Фото: СУ СКР по Мурманской области

46-летнего жителя Мончегорска признали виновным в убийстве 54-летнего друга. Ближайшие девять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Днем 13 июля мужчины выпивали в одной из квартир на проспекте Металлургов и поссорились. Тогда один из них схватился за нож.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 5 ударов клинком хозяйственного ножа в голову и туловище. В результате противоправных действий наступила смерть последнего. Мужчина не пытался оказать медицинскую помощь потерпевшему, в правоохранительные органы о произошедшем не сообщил. Сотрудников полиции вызвала супруга потерпевшего, обнаружившая тело по возвращении с работы домой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мончегорец отрицать не стал.

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