Участник спецоперации из Апатитов получил медаль "За отвагу"

Максим Морозов получил медаль "За отвагу" из рук начальника отделения военного комиссариата Кировска и Апатитов. Фото: hibinform.ru/

В Апатитах в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем" наградили участника спецоперации.

Как сообщает "Хибинформбюро", Максим Морозов получил медаль "За отвагу" из рук начальника отделения военного комиссариата Кировска и Апатитов Натальи Великановой.

- Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший сержант Максим Николаевич Морозов награждается медалью «За отвагу»! — отметила начальник отделения и прикрепила награду к груди героя.

Затем на сцене выступили лучшие творческие коллективы с патриотическими номерами.

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