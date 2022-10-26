В Мурманске открыли самый северный Центр обработки данных

Емкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске 26 октября открыли первый Центр обработки данных в Арктической зоне России. Арктический ЦОД посетил губернатор Андрей Чибис.

- Сегодня здесь хранятся и анализируются данные систем безопасности, которые работают в Мурманской области. Это развернутая система видеонаблюдения во дворах, на объектах. В ближайшее время в систему будут включены общегородские камеры, и она позволит замечать опасные предметы и ситуации, находить правонарушителей. ЦОД поможет улучшить безопасность наших людей уже сегодня, – подчеркнул глава региона.

Клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки и размещать в них собственное оборудование, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, "облачными" услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которых хранятся данные с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Арктический центр обработки данных оснащен современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии. Емкость регионального дата-центра составляет 20 стоек.

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