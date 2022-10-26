Троим журналистам присвоят звание «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области» в 2022 году

В 2021 году на «Форуме СМИ» стало известно, что в Мурманской области будет утверждено звание «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2021 году на «Форуме СМИ» стало известно, что в Мурманской области будет утверждено звание «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области».
Впервые работников СМИ наградят в декабре. Кто получит награду, уже известно – это редактор оперативной службы «Мурманского вестника» Сергей Юдков, редактор фотослужбы этой же газеты Лев Федосеев, специальный корреспондент "ГТРК Мурман" Елена Белкина.
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