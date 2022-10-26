Из Баренцева моря запустили баллистическую ракету «Синева»

26 октября прошла тренировка стратегических сил сдерживания, которую провел верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/

26 октября прошла тренировка стратегических сил сдерживания, которую провел Верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин.

- По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, - сообщает сайт Кремля.

Напомним: в Мурманской области на полигонах Северного флота мобилизованные проходят боевое слаживание. Мотострелки совместно с танковыми подразделениями отрабатывают тактику ведения боя в наступлении под прикрытием танков.

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