Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 13:19

Дорожники рассказали, как долго будет перекрыта дорога на Териберку из-за взрывов

Дорогу на Териберку будут перекрывать дольше, чем на час в день
Ника СВЕТЛОВА
Изначально сообщалось, что ограничения каждый день будут длиться всего по часу – с 12.00 до 13.00. Однако дорога будет закрыта дольше.

Изначально сообщалось, что ограничения каждый день будут длиться всего по часу – с 12.00 до 13.00. Однако дорога будет закрыта дольше.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 октября дорогу на Териберку будут перекрывать из-за взрывов на 10 - 20 километрах, которые проведут в рамках реконструкции участка.

Изначально сообщалось, что ограничения ежедневно будут длиться всего по часу – с 12.00 до 13.00. Однако дорога будет закрыта дольше.

- После проведения взрывных работ будут проводится мероприятия по расчистке территорий от скальной породы. Ориентировочно работы продлятся до 16.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru