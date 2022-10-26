Дорожники рассказали, как долго будет перекрыта дорога на Териберку из-за взрывов

Изначально сообщалось, что ограничения каждый день будут длиться всего по часу – с 12.00 до 13.00. Однако дорога будет закрыта дольше.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 и 28 октября дорогу на Териберку будут перекрывать из-за взрывов на 10 - 20 километрах, которые проведут в рамках реконструкции участка.
Изначально сообщалось, что ограничения ежедневно будут длиться всего по часу – с 12.00 до 13.00. Однако дорога будет закрыта дольше.
- После проведения взрывных работ будут проводится мероприятия по расчистке территорий от скальной породы. Ориентировочно работы продлятся до 16.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.
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