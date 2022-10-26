Совершившего серию преступлений жителя Апатитов отправили в колонию строгого режима

В Апатитах вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Мужчина совершил целый ряд преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Мужчина совершил целый ряд преступлений.

Так, ноябрьским вечером 2021 года северянин приставил нож к шее женщины и угрожал ей убийством. Аналогичное преступление он совершил в апреле этого года, угрожая знакомому.

- Спустя несколько часов, используя в качестве оружия столовую ложку с заостренным концом рукоятки, мужчина со значительной силой ударил ею оппонента в область подбородка и в затылок, причинив легкий вред здоровью, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Кроме того, в марте злоумышленник украл из квартиры знакомой ее мобильный телефон стоимостью 9,9 тысячи рублей.

С ноября 2021 года по март 2022 года с целью уклонения от административного надзора мужчина покинул место жительства и уехал в Санкт-Петербург, не уведомив об этом органы внутренних дел.

Суд назначил апатитчанину наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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